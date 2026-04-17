РЖД организовали Встречу с инвесторами в Москве, сделали обзор результатов 2025 года и обсудили перспективы на 2026 год.

21:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

17 апреля в столице России, РЖД организовали собрание с ключевыми инвесторами и кредиторами. Аналогичные события последний раз происходили в 2019 году. Событие привлекло большое внимание среди специалистов, собрав более 150 участников. Среди них были представители банковской сферы, розничной торговли, пенсионных фондов и управляющих компаний.

Компания подвела итоги 2025 года, а также сообщила о ключевых крупных проектах и планах на 2026 год. Несмотря на сложные макроэкономические обстоятельства, показатели компании свидетельствуют о финансовой стабильности и высокой внутренней эффективности. Общие доходы холдинга «РЖД» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности превысили 3,6 трлн рублей (+10,4% к предыдущему году), чистая прибыль составила 2,3 млрд рублей.

Инвестиционная программа 2025 года составила 860 млрд рублей, обеспечив финансирование всех системно важных проектов: обновления подвижного состава, по ремонту инфраструктуры и безопасности перевозок. На 2026 год программа утверждена в размере 713,6 млрд рублей, включая 120 млрд рублей на строительство неконцессионной части проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург, который реализуется в рамках основной программы ОАО «РЖД».

По итогам 2025 года сохранен целевой показатель провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в размере 180 млн тонн в год, достигнутый в 2024 году. Были продолжены работы по электрификации участков Волочаевка – Комсомольск-Сортировочный и Комсомольск-Сортировочный – Ванино и на инфраструктурных объектах Восточного полигона.

Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов подчеркнул уникальность системы управления железнодорожным транспортом в России. Компания осуществляет развитие инфраструктуры в основном за счет собственных и заемных средств, в отличие от других мировых моделей, где до 90% инвестиций осуществляется за счет бюджетных средств. Несмотря на это, российские железные дороги являются самыми грузонапряженными в мире (то есть имеют самое высокое значение «отношения грузооборота к длине путей»). По данным Международного союза железных дорог, ОАО «РЖД» занимает лидирующие позиции в мире по безопасности перевозок. Ближайший международный аналог уступает по этому показателю (безопасность) более чем на 20%.

Вадим Михайлов также отметил, что холдинг «РЖД» является одним из крупнейших работодателей в России, предоставляя рабочие места для более чем 800 тысяч человек.

Долговая нагрузка ОАО «РЖД» по итогам 2025 года соответствует установленному лимиту (3,4х при предельном уровне 3,5х).

Холдинг «РЖД» демонстрирует положительную динамику и по другим показателям: активы за последние 5 лет увеличились в 1,5 раза до 10,5 трлн рублей, а EBITDA удвоилась с 479 млрд рублей до 1 060 млрд руб. в 2025 году. Показатель рентабельности по EBITDA, который характеризует работу над внутренней эффективностью, также находится на рекордном уровне (29,1%) по итогам 2025 года. По этому показателю ОАО «РЖД» уступает только частным международным грузовым компаниям, которые не оказывают услуги в пассажирском движении и не обязаны соблюдать повышенные требования безопасности для пассажирского движения.

РЖД активно следуют международному тренду по постепенному замещению в источниках финансирования банковских кредитов инструментами рынка капитала и, прежде всего, облигациями, отметила Татьяна Орлова, руководитель Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».

Процентное соотношение облигаций в кредитной структуре продолжает увеличиваться, достигнув отметки в 50%. РЖД замыкают тройку лидеров среди корпоративных эмитентов по объему и занимают первенство по количеству выпусков: 71 выпуск на сумму 1,6 трлн рублей. Все выпуски характеризуются высокой ликвидностью, многие из них торгуются по цене, превышающей номинал, что дает возможность инвесторам получать прибыль не только от купонного дохода, но и от изменения стоимости.

Структура включает в себя классические, бессрочные, замещающие и инфраструктурные выпуски, а также цифровые финансовые активы и инструменты ESG-сегмента.

В феврале компания впервые предложила облигации в китайских юанях. Спрос превзошел объем выпуска в два раза, что позволило увеличить объем с первоначально запланированных 2 млрд юаней до 4 млрд юаней. Половина заявок была подана от частных инвесторов. Представители РЖД выразили признательность за проявленный интерес к ценным бумагам компании.

В текущем году РЖД планирует выпустить еще несколько облигаций, их срок и структура будут определяться в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Компания заслужила доверие инвесторов. РЖД продолжит своевременное и полное выполнение своих обязательств перед кредиторами и инвесторами, как это было с момента ее основания.

Кредитные рейтинги от АКРА и «Эксперт РА» подтверждены на максимальном уровне «ААА».