РЖД и Роснефть подписали долгосрочные контракты на поставку топлива.

2026-04-17 18:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В результате конкурсных закупок Роснефть станет поставщиком дизельного топлива, мазута и автобензина для предприятий холдинга РЖД.

Нефтепродукты будут отправляться с 13 нефтеперерабатывающих заводов Роснефти, с учетом наиболее эффективной логистики, в зависимости от географического расположения НПЗ.

Общий объем поставок достигнет 4,4 млн тонн. Поставки будут осуществляться с апреля 2026 года по декабрь 2028 года.

РЖД является самым большим потребителем нефтепродуктов в России. Каждый год компании нужно до 2,5 млн тонн дизельного топлива для тепловозов и путевой техники.

