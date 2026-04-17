Северная железная дорога предложила более 1 тыс. рабочих мест на Всероссийской ярмарке трудоустройства.

15:24

Северная железная дорога предложила более 1 тыс. вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства, которая состоялась 17 апреля.

Наиболее востребованными профессиями на магистрали сегодня являются монтер пути, помощник машиниста, составитель поездов, дежурный по железнодорожной станции, сигналист, электромонтер, дежурный по переезду, осмотрщик-ремонтник вагонов, приемосдатчик груза и багажа, оператор дефектоскопной тележки.

Сотрудники кадровых подразделений СЖД консультировали посетителей по вопросам обучения и переобучения на железнодорожные профессии за счет работодателя, условиям оплаты труда и премирования.

В Ярославской области презентационные площадки функционировали в 7 городах: Ярославле, Рыбинске, Данилове, Ростове Великом, Переславле, Тутаеве и Любиме. 85 человек проявили интерес к возможности трудоустройства на предприятиях железнодорожного транспорта во время работы этих площадок.

При трудоустройстве работники получают все социальные гарантии, включая бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, предоставление мест для детей в ведомственных садах и детских оздоровительных лагерях, бесплатный проезд в пригородных поездах от дома к месту работы и один раз в год на поезде дальнего следования в любом направлении. ОАО «РЖД» полностью обеспечивает своих работников спецодеждой, форменной одеждой, а также средствами индивидуальной защиты. В компании реализуется система наставничества и адаптации для вновь устроенных работников.

Вакансии Северной железной дороги в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства специалисты кадровых служб также представляли в Архангельской, Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Республике Коми, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.