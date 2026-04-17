2026-04-17 14:59
17 апреля 3,6 тыс. монтеров пути на Северной железной дороге праздновали день своего трудового призвания.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

17 апреля на Северной магистрали отмечали представителей одной из ключевых профессий в железнодорожной сфере. Единый день монтера пути начали праздновать в ОАО «РЖД» в 2025 году, выбрав для этого третью пятницу апреля.

В составе Северной магистрали трудятся 3637 монтеров пути. Их задачи включают в себя обслуживание и ремонт, а также строительство новых железнодорожных путей на всем протяжении дороги. Общая длина главных путей магистрали превышает 8,6 тыс. км, они расположены в различных климатических условиях от Центральной России до Заполярья.

«Это сложная и ответственная работа, которая возникла и развивается параллельно с железной дорогой. Она требует выносливости, упорства, внимательности и квалификации для выполнения работ современными методами и техникой. На Северной магистрали монтеры пути достигают высоких результатов своей работы, значительно сокращая сроки ремонтов благодаря применению интенсивных технологий», – поделился начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Сегодня 345 монтеров пути СЖД были удостоены различных наград и благодарственных писем. Праздничные мероприятия были организованы в 25 дистанциях пути (подразделение путевого хозяйства железной дороги) и двух дистанциях инфраструктуры. Всего в них приняли участие около 800 человек. Сотрудников, которые в этот день находятся на рабочем месте, поздравляли с праздником при проведении инструктажа непосредственные руководители, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

