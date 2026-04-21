Свыше 500 тысяч людей воспользовались услугами «Буревестника»

2026-04-21 17:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 500 тыс. пассажиров воспользовались услугами быстрого двухэтажного поезда «Буревестник», который следует между Нижним Новгородом и Москвой, начиная с 3 декабря 2025 года.

Екатерина Кузнецова стала обладательницей юбилейного 500-тысячного билета на поезд № 703. Она поделилась, что предпочитает железнодорожный транспорт для деловых поездок и отметила удобство расписания «Буревестника» и комфортабельность современных вагонов.

Павел Поярков, заместитель руководителя Горьковского филиала АО «ФПК», вместе с коллегами из Горьковской железной дороги поздравил Екатерину, подарив ей брендированный подстаканник с символикой «Буревестника» и сертификат на 25 тыс. баллов программы лояльности «РЖД Бонус». Эти баллы можно использовать, например, на 2 поездки в вагоне с улучшенной компоновкой мест для сидения поезда «Буревестник».

«Буревестник» ежедневно выполняет по 3 рейса. В зависимости от расписания, он делает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире. Поезд состоит из комфортабельных двухэтажных вагонов с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейного штабного вагона, СВ и вагона-бистро.

Напоминаем, что с 17 апреля по 1 октября количество вагонов в составе «Буревестника» увеличено до 13.

Проездные документы можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», через веб-приложение и мобильное приложение «РЖД Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

