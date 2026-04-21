В первом квартале нынешнего года на Северной железной дороге была оказана поддержка близко к 4 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

С января по март 2026 года на станциях, вокзалах и остановках Северной железной дороги 3,8 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями передвижения получили специализированную поддержку. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Наиболее часто услуга предоставлялась на вокзалах Вологда, Ярославль-Главный, Архангельск, Сыктывкар, Котлас-Южный, а также на станциях Тейково, Балакирево, Нерехта, Шуя, Костылево и Вичуга.

Для комфорта и безопасности людей с ограниченной мобильностью на Северной железной дороге продолжается работа по обустройству различных объектов пассажирской инфраструктуры. Так, на вокзале Ярославль-Главный в I квартале 2026 года установлен пониженный прилавок билетной кассы дальнего следования, на вокзале Вельск переоборудовано крыльцо и установлен пандус на входе в здание со стороны города, на станции Инта ведется капитальный ремонт перрона.

Напоминаем, что заявки на получение помощи на железнодорожных вокзалах, станциях Северной магистрали принимаются в Центре поддержки мобильности. Сотрудники центра встречают пассажиров, помогают оформить проездные документы, сопровождают при передвижении по территории вокзального комплекса и посадке в поезд. При необходимости пассажирам предоставят кресло-коляску или каталку для перемещения в лежачем положении. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Заявку в Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» можно подать по тел.: 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронному адресу: info@rzd.ru. Срок подачи заявки – не менее суток до даты оказания помощи, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.