В первом триместре 2026 года число обращений через информационные киоски на станциях Свердловской железнодорожной сети увеличилось на 50%.

В первом квартале 2026 года более 1,9 тыс. людей обратились за помощью к оператору через интерактивные информационные видеотерминалы на станциях СвЖД (в сравнении, в том же периоде 2025 года было 1,2 тыс. обращений). Наибольшее количество запросов было от пассажиров и посетителей станции Екатеринбург (800 видеозвонков), затем следует станция Пермь-2 с более чем 600 видеозвонками.

В основном пассажиры интересуются расписанием движения поездов, вариантами пересадок, наличием билетов и стоимостью проезда, номерами путей отправления и прибытия поездов. Также операторы помогают ориентироваться на территории вокзала, предоставляют информацию о маршрутах городского транспорта и местных достопримечательностях.

Напоминаем, что интерактивные информационные видеотерминалы заменили традиционные справочные бюро. Благодаря удобному интерфейсу, можно самостоятельно найти необходимую информацию или обратиться к оператору по видеосвязи. Консультации проводятся круглосуточно на русском, английском и китайском языках. Для людей с нарушениями слуха доступна консультация на русском жестовом языке. С января по март на СвЖД этой услугой воспользовались 10 человек.

В общем, все крупные вокзальные комплексы и ТПУ по всей стране оснащены современными интерактивными устройствами, включая станции СвЖД Екатеринбург, Пермь-2, Нижний Тагил, Тюмень, Сургут, Пыть-Ях, Каменск-Уральский, Нижневартовск-1, Тобольск, Серов, Камышлов, Первоуральск, Когалым, Коротчаево, Нягань, Ишим и другие. Информационный терминал также установлен в модульном вокзальном павильоне на станции Шарташ в Екатеринбурге, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.