Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2026-04-21 15:09
Министерство экономического развития и акционерная компания «РЖД» провели обсуждение на тему увеличения эффективности работы в области железнодорожной перевозки.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Встреча между Министерством экономического развития и ОАО «РЖД», посвященная улучшению производительности труда в железнодорожной отрасли, прошла с участием Максима Решетникова, министра экономического развития РФ, и Олега Белозёрова, генерального директора ОАО «РЖД».

Руководитель ОАО «РЖД» подчеркнул, что производительность труда в компании с 2010 года увеличилась более чем в 2 раза. Этот результат был достигнут благодаря систематическим действиям по улучшению эффективности работы. В настоящее время ОАО «РЖД» входит в пятерку ведущих железнодорожных компаний мира по уровню производительности труда. С 2019 по 2025 годы компания сэкономила 295 млрд рублей, улучшив эффективность своей работы.

В настоящее время ОАО «РЖД» разрабатывает программу сокращения затрат до 2030 года. Планируется достичь целевых показателей, в том числе, за счет модернизации инфраструктуры и подвижного состава, применения принципов "бережливого производства", улучшения энергоэффективности и производительности труда, внедрения инновационных технологий и современного оборудования.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru