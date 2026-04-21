Министерство экономического развития и акционерная компания «РЖД» провели обсуждение на тему увеличения эффективности работы в области железнодорожной перевозки.

15:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Встреча между Министерством экономического развития и ОАО «РЖД», посвященная улучшению производительности труда в железнодорожной отрасли, прошла с участием Максима Решетникова, министра экономического развития РФ, и Олега Белозёрова, генерального директора ОАО «РЖД».

Руководитель ОАО «РЖД» подчеркнул, что производительность труда в компании с 2010 года увеличилась более чем в 2 раза. Этот результат был достигнут благодаря систематическим действиям по улучшению эффективности работы. В настоящее время ОАО «РЖД» входит в пятерку ведущих железнодорожных компаний мира по уровню производительности труда. С 2019 по 2025 годы компания сэкономила 295 млрд рублей, улучшив эффективность своей работы.

В настоящее время ОАО «РЖД» разрабатывает программу сокращения затрат до 2030 года. Планируется достичь целевых показателей, в том числе, за счет модернизации инфраструктуры и подвижного состава, применения принципов "бережливого производства", улучшения энергоэффективности и производительности труда, внедрения инновационных технологий и современного оборудования.