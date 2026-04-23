Группа представителей ОАО «РЖД» под руководством Олега Белозёрова присутствовала на собрании главных исполнительных директоров железнодорожных компаний ОСЖД.

2026-04-23 17:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 20 по 23 апреля в Астане (Казахстан) состоялось 40-е собрание глав (уполномоченных представителей) железнодорожных компаний Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Праздничное событие приурочено к 70-летию со дня создания организации в 1956 году.

На собрании присутствовали руководители 25 железнодорожных компаний из стран-участников ОСЖД, включая СНГ, Восточную Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, а также представители международных организаций. Делегацию ОАО «РЖД» возглавил генеральный директор – председатель правления компании Олег Белозёров.

В результате встречи были приняты ключевые решения по договорам и другим документам, регулирующим вопросы организации и проведения международных железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.

«Сегодня железные дороги снова стоят перед масштабными вызовами. Среди них – текущая перестройка международных отношений, которая порой доходит до фрагментации казавшихся вечными связей. Продолжаются изменения климата, постоянно возникают новые миграционные волны. Новизны добавит четвертый энергопереход, а также, скорее всего, неминуемый качественный скачок систем искусственного интеллекта», – заявил Олег Белозёров.

Он подчеркнул, что осознать новые вызовы и сформулировать ответ на них можно только совместными усилиями разных стран. Вырабатываемые в ОСЖД документы создают унифицированные, предсказуемые и выгодные для всех участников условия рынка международных железнодорожных перевозок на евразийском пространстве.

Глава ОАО «РЖД» отметил, что эксперты холдинга принимают активное участие в работе всех комиссий и рабочих групп ОСЖД. Так, при их ведущей роли и ключевом интеллектуальном вкладе разработаны функциональные требования к инновационной системе широкополосной железнодорожной связи на основе технологий 4G/5G. Определяющий их документ по предложению ОАО «РЖД» был принят на собрании.

