Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Поезд Победы" будет функционировать как музейно-выставочный комплекс на Южном вокзале Калининграда с 27 по 29 апреля и 4 мая.

2026-04-23 16:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

27, 28, 29 апреля и 4 мая на Южном вокзале Калининграда в формате музейно-выставочного поезда будет функционировать «Эшелон Победы». В указанные дни поезд будет располагаться на 5 платформе. С 10:00 до 17:00 все желающие смогут ознакомиться с мобильной экспозицией.

В двух закрытых вагонах будут выставлены музейные экземпляры вооружения и обмундирования Красной армии, а также экспозиция, посвященная Вооруженным силам Российской Федерации. На открытых железнодорожных платформах будут размещены образцы современной военной техники и техники времен Великой Отечественной войны, включая знаменитый танк T-34 и дивизионные пушки ЗИС-3.

4 мая выставочный поезд будет функционировать с 10:00 до 16:00. В 16:00 на Южном вокзале стартует концертная программа, посвященная Дню Победы, а в 17:00 – торжественное отправление эшелона.

Проект осуществляет Калининградская железная дорога в сотрудничестве с Балтийским флотом, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru