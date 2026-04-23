"Поезд Победы" будет функционировать как музейно-выставочный комплекс на Южном вокзале Калининграда с 27 по 29 апреля и 4 мая.

27, 28, 29 апреля и 4 мая на Южном вокзале Калининграда в формате музейно-выставочного поезда будет функционировать «Эшелон Победы». В указанные дни поезд будет располагаться на 5 платформе. С 10:00 до 17:00 все желающие смогут ознакомиться с мобильной экспозицией.

В двух закрытых вагонах будут выставлены музейные экземпляры вооружения и обмундирования Красной армии, а также экспозиция, посвященная Вооруженным силам Российской Федерации. На открытых железнодорожных платформах будут размещены образцы современной военной техники и техники времен Великой Отечественной войны, включая знаменитый танк T-34 и дивизионные пушки ЗИС-3.

4 мая выставочный поезд будет функционировать с 10:00 до 16:00. В 16:00 на Южном вокзале стартует концертная программа, посвященная Дню Победы, а в 17:00 – торжественное отправление эшелона.

Проект осуществляет Калининградская железная дорога в сотрудничестве с Балтийским флотом, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.