Сотрудники Свердловской железной дороги участвуют в обычных весенних общественных работах.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

23 и 24 апреля сотрудники и волонтеры СвЖД участвуют в обычных весенних трудовых субботниках. Железнодорожники, которые не заняты в эти дни в основной производственной деятельности, приводят в порядок территорию станций и пассажирские объекты, служебные и технические здания и производственные площадки, очищают от незаконных свалок полосу отвода рядом с садовыми обществами и гаражными комплексами.

В дополнение, сотрудники Свердловской железной дороги помогают в уборке городских парков, скверов и общественных пространств. Например, в Екатеринбурге они уберут зону для прогулок вдоль улицы Гражданской, сквер имени К. Т. Бабыкина, участок улицы Героев России.

Особое внимание перед 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне уделяется улучшению эстетического состояния мемориалов и памятных знаков, установленных в честь воинов-железнодорожников и других защитников Отечества. Некоторые из них находятся на территории предприятий ОАО «РЖД», некоторые - в городских местах. Всего под опекой СвЖД находится около 200 мемориальных объектов.

Кроме того, участники субботников обновят окраску экспонатов техники и элементов инфраструктуры в музеях СвЖД под открытым небом.

В апреле – мае весенние субботники пройдут во всех филиалах и структурных подразделениях ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.