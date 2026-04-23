Сотрудники железной дороги напомнили автомобилистам из Буинска о правилах проезда через железнодорожные переезды.

Работники Горьковской магистрали провели активность под названием «Внимание, переезд!» в городе Буинске, на территории Республики Татарстан.

Задача данного события – привлечь внимание общества к вопросам безопасности на железнодорожных переездах, предотвратить аварии на дорогах с участием автомобилей и поездов, напомнить водителям о правилах дорожного движения и улучшить дисциплину на дорогах.

В рамках проведения активности, железнодорожники вместе с работниками Госавтоинспекции провели профилактические беседы с автовладельцами и предоставили им информационные брошюры. Особое внимание было уделено серьезности последствий аварий на переездах и личной ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения.

Напоминаем, что в I квартале 2026 года на переездах Горьковской магистрали произошло 7 аварий, из них 2 – в Республике Татарстан. Во всех случаях виновниками стали водители автомобильных средств, нарушившие правила дорожного движения.

Работа по просвещению водителей получает особое внимание. За январь – март 2026 года совместно с правоохранительными органами сотрудниками магистрали проведено более 500 рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили 55 тыс. автомобилистов.

Горьковская железная дорога призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.