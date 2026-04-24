РЖД выберут перспективные технологические инновации в рамках свежей программы «Марафон инноваций»

18:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ПАО «РЖД» станет ключевым участником первого этапа программы «Марафон инноваций». Проект осуществляется Московским инновационным кластером в сотрудничестве с «Территорией инноваций Фонда «Росконгресс». Это крупномасштабная программа по отбору наиболее перспективных технологических решений, отвечающих актуальным потребностям корпораций и крупного бизнеса России. Отобранные компании получат возможность участвовать в финальном демо-дне на главном экономическом событии страны – Петербургском международном экономическом форуме 2026 года, а также представить свои разработки на «Территории инноваций Фонда «Росконгресс» отраслевым заказчикам России и зарубежным делегациям – участникам форума.

«Участие в «Марафоне инноваций» для РЖД – это шанс систематизировать работу с технологическими компаниями и привлекать решения, способные улучшать эффективность перевозочного процесса, развивать цифровизацию операционной деятельности и инфраструктуру железнодорожного транспорта. Мы заинтересованы в разработках, которые можно адаптировать под реальные производственные задачи и масштабировать в контуре компании», – заявил руководитель Центра инновационного развития ПАО «РЖД» Олег Николаев.

Первый очный этап отбора состоится 27 апреля и будет ориентирован на поиск технологических решений для ПАО «РЖД». К участию приглашаются высокотехнологичные компании, чьи решения готовы к внедрению и имеют подтвержденный экономический эффект в сфере транспорта для повышения эффективности перевозок, цифровизации процессов и развития инфраструктуры общественного транспорта. Оценка проектов будет проводиться по критериям потенциала внедрения, применимости в транспортной отрасли и уровня технологической готовности.

"Инновационный марафон", который мы инициируем в контексте нашего сотрудничества с "Территорией инноваций Фонда "Росконгресс", представляет собой возможность для передовых технологических компаний вступить в прямой диалог с крупнейшими заказчиками страны и заключить с ними договоры на внедрение и расширение своих решений. Установленный формат взаимодействия в рамках нашей программы позволяет значительно уменьшить путь от концепции до практического использования и ускоряет внедрение передовых технологий в ключевые сектора экономики", - заявил генеральный директор Московского инновационного кластера Алексей Парабучев.

По результатам "Дня заказчика" ОАО "РЖД" намерено создать пул перспективных разработок для дальнейшего анализа и возможного внедрения в свою инфраструктуру. Лучшие компании продолжат участие в программе и смогут представить свои решения на "Территории инноваций Фонда "Росконгресс".