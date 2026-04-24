В Новочеркасске прошли обсуждения, касающиеся будущего производства локомотивов.

2026-04-24 14:57
Дмитрий Пегов, заместитель главы РЖД, посетил Новочеркасский завод по производству электровозов (НЭВЗ, является частью АО «ТМХ»), где осмотрел производственные возможности и познакомился с рабочим процессом.

Вместе с руководителями предприятий машиностроения, которые входят в группу ТМХ, он обсудил вопросы разработки и запуска в производство перспективных локомотивов, полного замещения импорта существующих серий, а также обслуживание и ремонт пассажирского электровоза ЭП20 («Олимп») и грузового – ЭС5К («Ермак»).

Дмитрий Пегов подчеркнул, что для РЖД, в качестве заказчика, критически важно соответствие выпускаемой машиностроителями продукции заявленным характеристикам.

В настоящее время проводятся сертификационные испытания магистрального тепловоза ТЭ26, который РЖД планируют использовать для вождения пассажирских и грузовых поездов на участках железных дорог с низкой интенсивностью движения.

В Брянске производят головные секции газодизельного тепловоза 3ТЭ30, а в Новочеркасске – грузового электровоза 2ЭС9.

