Во время экологического обхода в Татарстане обнаружено около 60 незаконных мусорных площадок.

2026-04-24 14:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной линии провели экологическую проверку земельного участка вдоль железной дороги и соседних территорий в Казани.

В ходе проверки было обнаружено около 60 незаконных свалок промышленных и бытовых отходов. Самыми загрязненными оказались участки вдоль дороги, где находятся жилые зоны и садовые общества, а также в районе промышленных предприятий.

В акции также участвовали представители Управления Росприроднадзора по Республике Татарстан, Министерства экологии и природопользования РТ, администрации города Казани и муниципальных районов республики.

«Сотрудничество с государственными органами в этом вопросе позволяет выявлять проблемы, а также координировать действия по организации дополнительных мер по сбору, вывозу и утилизации отходов», - отметил заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Евгений Ананьин.

Комиссия осмотрела железнодорожные пути по маршруту Казань – Высокая Гора – Восстание – Свияжск. Экологическая проверка охватила 6 районов столицы Татарстана и 2 муниципальных района республики.

Основная задача мероприятия - обнаружить загрязненные участки, расположенные рядом с железной дорогой, а также разработать совместные меры по их устранению.

По результатам проверки по всем нарушениям были выданы предупреждения и установлены сроки для устранения замечаний, разработан оперативный план по их ликвидации, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

