Работа поездов на участке Каягент – Берикей в Дагестане полностью возобновлена.

24 апреля в 11:20 первый поезд проехал по вновь отремонтированному железнодорожному мосту через реку Бугань.

До этого момента движение на этом участке было возможно только по одному мосту, который устоял перед наводнением, вызванным необычно сильными дождями в Дагестане.

Работы на месте происходили практически без перерыва. На поврежденном мосту было установлено металлическое пролетное строение, смонтированы консольные конструкции, контактная сеть, тротуарные настилы и перильное ограждение. В дополнение к этому, были выполнены работы по укреплению опор сооружения, а также по очистке и укреплению бутовым камнем русла реки для восстановления его прежних гидрологических отметок.

Напомним, что необычно сильные дожди, которые прошли 28 марта и 5 апреля, привели к затоплениям на железнодорожных участках в Дагестане.

15 апреля после ремонта моста через реку Ярык-Су удалось возобновить движение на участке Хасав-Юрт – Кади-Юрт, связывающем Дагестан и Чеченскую Республику.