В Омске на время произойдут изменения в графике движения 12 пригородных поездов.

Временные изменения в расписании 12 пригородных электропоездов, следующих в Омской области, ожидаются с 4 по 21 мая 2026 года. Причина - плановый ремонт пути. Временные корректировки могут составить от 2 до 17 минут.

Изменения затронут пригородные поезда, следующие по маршрутам Омск – Исилькуль, Исилькуль – Омск, Татарская – Колония – Омск, Московка – Лузино, Лузино – Московка.

Призываем пассажиров проявлять бдительность и учитывать эти изменения при планировании своих поездок.

Дополнительные сведения о движении пригородных поездов доступны на веб-сайте АО «Омск-пригород», по телефонам (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.