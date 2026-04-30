Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Омске на время произойдут изменения в графике движения 12 пригородных поездов.

2026-04-30 12:26
Временные изменения в расписании 12 пригородных электропоездов, следующих в Омской области, ожидаются с 4 по 21 мая 2026 года. Причина - плановый ремонт пути. Временные корректировки могут составить от 2 до 17 минут.

Изменения затронут пригородные поезда, следующие по маршрутам Омск – Исилькуль, Исилькуль – Омск, Татарская – Колония – Омск, Московка – Лузино, Лузино – Московка.

Призываем пассажиров проявлять бдительность и учитывать эти изменения при планировании своих поездок.

Дополнительные сведения о движении пригородных поездов доступны на веб-сайте АО «Омск-пригород», по телефонам (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru