Свыше 40 владельцев грузов стали регистрировать транспортировку по Северной железной дороге в интернете в I квартале 2026 года.

В первом квартале 2026 года 43 клиента Северной магистрали впервые стали использовать ресурс «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД» для оформления перевозочных документов в области грузоперевозок на веб-сайте компании. В общей сложности, данный сервис используют более 2 тыс. компаний на территории СЖД, и с января по март 2026 года было оформлено более 28,8 тыс. документов, связанных с перевозкой грузов в электронном формате.

Грузоотправители заполняют первичные и другие документы, связанные с перевозкой, онлайн, подают заявки на операции с подвижным составом и получают уведомления о статусе вагонов, используют электронные базы данных, планируют объемы и сроки погрузки. Список доступных функций личного кабинета регулярно обновляется.

Для удобства пользователей в Личном кабинете клиента ОАО «РЖД» размещены видеоинструкции. Интерактивная карта показывает информацию о грузовых станциях железных дорог, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.