На Северной железнодорожной магистрали начинается кампания «Дай дорогу поездам!»

2026-04-30 10:10
1 мая на Северной железнодорожной магистрали начинается кампания «Уступи дорогу поездам!», которая продолжится до конца месяца. Это мероприятие связано с завершением учебного года и целью его является формирование у детей и подростков осознанного и безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также предотвращение транспортных инцидентов с участием несовершеннолетних в зоне движения поездов.

В предверии летних каникул, работники железной дороги напомнят детям и подросткам о правилах безопасности на транспорте. Планируются уроки и беседы в детских учебных заведениях, экскурсии на транспортные предприятия, показ профилактических видеоматериалов, проведение викторин, квестов, творческих конкурсов.

На Северной магистрали в этом году замечено увеличение случаев травматизма людей в зоне движения поездов. Так, за 4 месяца 2026 года получили травмы 11 человек. За аналогичный период прошлого года травмы получили 9 человек.

В Ивановской области с января по апрель пострадали 4 человека, в Ярославской – 3, Костромской и Архангельской – по 2. В Вологодской области и Республике Коми случаев травмирования граждан не отмечено.

Северная железная дорога напоминает: переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, находиться рядом с железнодорожными путями в наушниках.

Если вы заметили детей или подростков, находящихся в опасной близости от железнодорожных путей или проводов контактной сети, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы или работникам железной дороги. Проявив бдительность и активную гражданскую позицию, вы поможете предотвратить трагедию, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

