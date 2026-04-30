4 мая на железнодорожную станцию Красноярск прибудет «Поезд Победы»

4 мая "Поезд Победы" от Красноярской железнодорожной компании прибывает на станцию Красноярск: его праздничное путешествие завершится в региональной столице самой большой исторической реконструкцией уникального события - прибытия с фронта эшелона с воинами-победителями в мае 1945 года.

Точно в 12:00 ретроэшелон сделает остановку на перроне под громкий гудок паровоза и мелодию марша, исполняемую военным оркестром.

Историческая реконструкция будет представлена в виде необычного спектакля с участием актеров красноярских театров. Он будет состоять из серии вокально-хореографических композиций - своеобразного путешествия во времени: от объявления о начале войны 22 июня 1941 года через ключевые сражения к Великой Победе.

Кульминацией программы станет хореографическая постановка под музыку из знаменитой "Ленинградской симфонии" Дмитрия Шостаковича - дань уважения героизму и стойкости советского народа.

На торжественном митинге с наступающим Днем Победы красноярцев поздравят руководители Красноярской магистрали, Правительства и Законодательного собрания Красноярского края.

Посетители праздника смогут ознакомиться с экспозицией военной техники, размещенной на платформах "Поезда Победы" и на привокзальной площади - это гаубицы, зенитные и противотанковые пушки времен Великой Отечественной. Волонтеры расскажут об истории экспонатов. Дети и взрослые получат возможность вместе с машинистами побывать в кабине паровоза.

Всех посетителей праздника ждет традиционное солдатское угощение - каша из полевой кухни.

Напоминаем, что специальный паровозный состав был сформирован накануне 9 мая в рамках специального проекта КрасЖД, посвященного 81-й годовщине Великой Победы. Он вышел на праздничный маршрут 23 апреля и уже сделал остановки в четырех городах Красноярского края - Иланском, Канске, Назарово и Ачинске, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.