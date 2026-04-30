Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

4 мая на железнодорожную станцию Красноярск прибудет «Поезд Победы»

2026-04-30 10:04
4 мая на железнодорожную станцию Красноярск прибудет «Поезд Победы»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

4 мая "Поезд Победы" от Красноярской железнодорожной компании прибывает на станцию Красноярск: его праздничное путешествие завершится в региональной столице самой большой исторической реконструкцией уникального события - прибытия с фронта эшелона с воинами-победителями в мае 1945 года.

Точно в 12:00 ретроэшелон сделает остановку на перроне под громкий гудок паровоза и мелодию марша, исполняемую военным оркестром.

Историческая реконструкция будет представлена в виде необычного спектакля с участием актеров красноярских театров. Он будет состоять из серии вокально-хореографических композиций - своеобразного путешествия во времени: от объявления о начале войны 22 июня 1941 года через ключевые сражения к Великой Победе.

Кульминацией программы станет хореографическая постановка под музыку из знаменитой "Ленинградской симфонии" Дмитрия Шостаковича - дань уважения героизму и стойкости советского народа.

На торжественном митинге с наступающим Днем Победы красноярцев поздравят руководители Красноярской магистрали, Правительства и Законодательного собрания Красноярского края.

Посетители праздника смогут ознакомиться с экспозицией военной техники, размещенной на платформах "Поезда Победы" и на привокзальной площади - это гаубицы, зенитные и противотанковые пушки времен Великой Отечественной. Волонтеры расскажут об истории экспонатов. Дети и взрослые получат возможность вместе с машинистами побывать в кабине паровоза.

Всех посетителей праздника ждет традиционное солдатское угощение - каша из полевой кухни.

Напоминаем, что специальный паровозный состав был сформирован накануне 9 мая в рамках специального проекта КрасЖД, посвященного 81-й годовщине Великой Победы. Он вышел на праздничный маршрут 23 апреля и уже сделал остановки в четырех городах Красноярского края - Иланском, Канске, Назарово и Ачинске, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru