С момента начала года, путешественникам, пользующимся услугами Красноярской железнодорожной сети, было возвращено около 300 потерянных предметов.

В период с января по март 2026 года, благодаря уникальному интернет-сервису, работники КрасЖД смогли вернуть пассажирам дальнего следования около 300 забытых вещей.

Наиболее часто пассажиры забывали в вагонах сумки, документы, электронные устройства и зарядные устройства. Но были и необычные находки: проводники нашли и вернули владельцам забытую в вагоне норковую шубу, перфоратор и «волшебную палочку».

Для того чтобы отыскать забытые в поезде предметы, нужно заполнить электронную форму на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Поиск забытых вещей». В форме пассажир указывает свое имя, номер билета и паспорта, телефон и электронную почту, а также требуется описать вещи и место в вагоне, где предположительно они были оставлены. Заявку можно подать в течение 30 дней с момента начала поездки.

После обработки запроса информация сопоставляется с базой данных найденных предметов. Если есть совпадение, пассажиру предложат узнать свои вещи по фотографиям. Уведомление о результатах поиска отправляется на электронную почту, указанную в заявке.

Сервис по поиску забытых вещей функционирует уже 7 лет. За последние три года на Красноярской железной дороге с его помощью пассажирам вернули более 4 тыс. потерянных предметов.

В данный момент проходит тестирование обновленного формата работы сервиса, который делает процесс поиска еще более быстрым и удобным. Теперь заявки отправляются непосредственно начальнику поезда и проводнику. Это позволяет начать поиск уже во время движения, не дожидаясь прибытия состава на конечную станцию, как это было ранее, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.