Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На КрасЖД расписание пригородных поездов изменится в связи с ремонтными работами

2021-07-14 09:52
На КрасЖД расписание пригородных поездов изменится в связи с ремонтными работами
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с путевыми ремонтными работами на участках Косачи – Кемчуг и Филимоново – Канск-Енисейский до 17 июля вносятся частичные изменения в расписание пригородных поездов.

Так, курсирование некоторых электрчек, обслуживающих маршруты Красноярск – Иланская – Красноярск, Красноярск – Иланская – Решоты, Красноярск – Чернореченская, Чернореченская – Боготол, переносится на более позднее время (в пределах 1 часа 20 минут).

Ряд поездов отменены, для их замены назначены другие. В частности, пассажиры могут воспользоваться дополнительными утренними «дачными» электропоездами Красноярск – Кача – Красноярск (отправление в 08:50) и Красноярск Северный – Кача (отправление в 08:29).

Время указано местное.

Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Напомним, на вокзалах и в пригородных поездах действует масочный режим.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru