На КрасЖД расписание пригородных поездов изменится в связи с ремонтными работами

На КрасЖД расписание пригородных поездов изменится в связи с ремонтными работами

09:52

В связи с путевыми ремонтными работами на участках Косачи – Кемчуг и Филимоново – Канск-Енисейский до 17 июля вносятся частичные изменения в расписание пригородных поездов.

Так, курсирование некоторых электрчек, обслуживающих маршруты Красноярск – Иланская – Красноярск, Красноярск – Иланская – Решоты, Красноярск – Чернореченская, Чернореченская – Боготол, переносится на более позднее время (в пределах 1 часа 20 минут).

Ряд поездов отменены, для их замены назначены другие. В частности, пассажиры могут воспользоваться дополнительными утренними «дачными» электропоездами Красноярск – Кача – Красноярск (отправление в 08:50) и Красноярск Северный – Кача (отправление в 08:29).

Время указано местное.

Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Напомним, на вокзалах и в пригородных поездах действует масочный режим.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».