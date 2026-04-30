"Ласточка" Москва - Минск: Пятилетний опыт работы на маршруте

2026-04-30 18:29
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

30 апреля отмечается пятилетие со дня, когда скоростные "Ласточки" начали связывать две столицы Союзного государства. С момента первого рейса количество перевозок этими поездами неуклонно увеличивается.

С момента начала работы "Ласточек" Москва – Минск было перевезено более 3,3 млн пассажиров. Включая первый квартал текущего года – более 175 тыс. пассажиров, что на 9,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Холдинг "РЖД" постепенно увеличивал количество мест в поездах "Ласточка". Сначала заменили пятивагонные составы на десятивагонные. Затем добавили пятивагонную дополнительную пару "Ласточек", которая курсировала три дня в неделю, а затем сделали ее ежедневной уже в десятивагонном составе.

Сегодня быстрое сообщение между Москвой и Минском обеспечивают три пары "Ласточек": поезда №717/718, №721/722 и №719/720 курсируют ежедневно, отправляясь утром и днем.

Это составы в комплектации "Премиум" с местами эконом и бизнес-класса и специализированными местами для маломобильных пассажиров.

Сервис в международных "Ласточках" постоянно улучшается. Пассажиры могут приобретать билеты, а также оплачивать товары и услуги в пути следования российскими и белорусскими рублями или с использованием карт национальных платежных систем "Мир" или "Белкарт".

Оформить поездные документы на "Ласточки" Москва – Минск можно уже сейчас онлайн на сайте ОАО "РЖД", в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах.

