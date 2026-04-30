Свердловская магистраль уменьшила свои затраты более чем на 95 млн рублей благодаря улучшению энергоэффективности в первом квартале.

13:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Финансовый результат применения программы энергосбережения и увеличения энергоэффективности на СвЖД в период с января по март 2026 года превысил 95,6 млн рублей. Главная экономия была достигнута благодаря применению технологий рекуперации, внедрению новых типов тягового подвижного состава, модернизации энергетических объектов инфраструктуры, а также благодаря управлению движением поездов по энергоэффективным расписаниям.

Применение рекуперации, то есть возврат в контактную сеть электроэнергии, генерируемой тяговыми двигателями локомотивов в режиме торможения, позволило значительно уменьшить специфическое потребление энергоресурсов на тягу поездов. За 1 квартал электровозы на СвЖД «вернули» 53,8 млн кВт*ч.

Постепенное обновление и модернизация локомотивного парка также способствуют эффективному использованию ресурсов. Так, в прошлом году СвЖД получила 13 новых энергоэффективных электровозов и 11 современных тепловозов. Поставка новых серий локомотивов позволила сэкономить в I квартале 2026 года 3,2 млн кВт*ч электроэнергии и 170 тонн дизельного топлива, а в 2025 году – 24,5 млн кВт*ч и 618 тонн дизельного топлива. Работающие локомотивы оснащаются бортовыми комплексами автоведения и контроля расхода электроэнергии.

Более равномерное распределение электроэнергии по участкам контактной сети и улучшение работы тяговых подстанций обеспечивается за счет внедрения современной автоматики и силового оборудования.

Использование умных светодиодных систем помогает сократить расходы на освещение станций, вокзальных комплексов, производственных и административных зданий более чем на 70% (по сравнению с использованием традиционных осветительных приборов на основе люминесцентных ламп).

С целью улучшения энергетической эффективности зданий, техники и производственных циклов в первом квартале в пяти подразделениях холдинга были проведены комплексные исследования - энергоаудиты. Были разработаны предложения по дополнительной изоляции объектов, улучшению режимов систем отопления и освещения, установке современных устройств для учета топливно-энергетических ресурсов.

В общей сложности в рамках СвЖД в разнообразных проектах программы по снижению энергопотребления принимают участие 147 подразделений и филиалов ОАО «РЖД». По результатам первого квартала они сократили потребление на 4,4 млн кВт*ч электроэнергии, 0,5 млн куб. м природного газа и 207 тонн угля, 2,44 тыс. гигакалорий тепловой энергии, а также более 1 тыс. тонн дизельного топлива, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.