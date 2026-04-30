Сезон летних пассажирских перевозок запустился на Челябинской детской железной дороге.

13:20

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сегодня на станции имени Павлика Морозова состоялось праздничное открытие 77-го сезона пассажирских перевозок на Челябинской детской железной дороге.

За заслуги перед ДЖД лучших работников и воспитанников наградили грамотами. Тех, кто готовится управлять поездами, торжественно приняли в ряды юных железнодорожников.

Сегодня была заложена новая традиция – «Письмо в будущее»: первокурсники записали свои мечты и цели, связанные с работой на ДЖД. Эти письма они откроют позже, получив дипломы выпускников.

Движение первого состава этого сезона открыл исторический паровоз серии 157С-24.

В этом году пассажиров ДЖД ожидают приятные обновления. Челябинск стал первым городом в России, где пассажирские вагоны малой магистрали обновили до современного дизайна в фирменной серо-красной окраске ОАО «РЖД». Интерьер вагонов также был обновлен, что сделает поездки более комфортными для детей и их родителей. Особенно горды в этом сезоне паровозом серии 157С-24, который будет курсировать по праздничным датам.

На Челябинской детской железной дороге в этом году практику пройдут более 500 юных железнодорожников. Прежде чем начать пассажирские перевозки, дети получили теоретические знания о профессиях железнодорожного транспорта: организации движения поездов, работе локомотивного и вагонного хозяйства, хозяйства пути, связи, централизации и блокировки; прошли теоретические курсы по технике безопасности при нахождении на железнодорожных путях и охране труда. Ребята попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников и бригадира пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, ревизоров, диктора и других железнодорожных профессий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

*****

Расписание работы малой магистрали в Челябинске:

В рабочие дни (со среды по пятницу) первый поезд отходит со станции Солнечная в 10:36, а последний - в 17:00.

В дни отдыха и праздники первый поезд отходит со станции Солнечная в 10:26, а последний - в 17:26.

Дни отдыха: понедельник и вторник.

Цена билетов (туда и обратно): детский билет (от 3 до 10 лет) – 300 рублей, для взрослых – 350 рублей.

Цена билетов в одну сторону: детский билет (от 3 до 10 лет) – 250 рублей, для взрослых – 300 рублей.

Для детей до 3-х лет проезд бесплатный.