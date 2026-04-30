Инициатива "Дайте дорогу поездам!" начинается на Горьковской железной дороге 1 мая.

2026-04-30 13:07
Сотрудники Горьковской железной дороги примут участие в месячной профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая будет проведена на всей территории ОАО «РЖД» с 1 по 31 мая 2026 года в связи с завершением учебного года и началом летних каникул.

Задача акции – воспитание у детей и подростков культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также профилактика и предотвращение транспортных происшествий в зоне движения поездов, включая незаконное пребывание на инженерных сооружениях («руфинг») и на местах подвижного состава, не предназначенных для этого («зацепинг»).

Сотрудники железной дороги еще раз напомнят школьникам о правилах безопасного поведения на транспорте. Вместе с правоохранительными органами будут проведены рейды на станциях и перегонах магистрали для выявления лиц, нарушающих правила поведения на железной дороге.

Также будет проведена информационная и профилактическая работа в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования детей, расположенных недалеко от железной дороги. В рамках мероприятий здесь будет осуществлено распространение печатных и электронных информационных материалов о правилах поведения рядом с железной дорогой, а также тематической сувенирной продукции.

Такой подход позволяет провести более детальные и адресные беседы с молодым поколением, акцентировать их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Отметим, что основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

