Свежий сервис для контейнеров обеспечил связь между Белым Растом и Китаем.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первый прямой грузовой поезд из Иу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) прибыл на терминал Белый Раст, расположенный в Московской области. Это стало возможным благодаря новому сервису контейнерных перевозок между хабами в Китае и России.



Поезд привез 110 ДФЭ с разнообразием потребительских товаров, предназначенных как для российского рынка, так и для дальнейшей отправки в другие страны.



Маршрут поезда проходил через территорию Китая до пограничного перехода Маньчжурия – Забайкальск, а затем – по Транссибирской магистрали до станции Белый Раст в Подмосковье.



Общее расстояние от Иу до Белого Раста составило 9845 км, время в пути – 15 суток. Средняя маршрутная скорость по сети РЖД превысила 800 км в сутки.



Сервис был организован компаниями China Railway Container Transport (CRCT) и Yiwu Tianmeng Industrial Investment Co. Терминал Белый Раст предоставляет полный спектр логистических услуг по обработке контейнеров, включая таможенное сопровождение и доставку «последней мили».



Высокий уровень координации между точками отправления и прибытия гарантирует клиентам максимальную предсказуемость и надежность доставки.



В ближайшем будущем CRCT планирует запустить регулярные еженедельные отправки контейнерных поездов из городов Иу, Цзиньхуа и Сучжоу на терминал Белый Раст. Это обеспечит прибытие порядка 12 составов ежемесячно.



География сервисов терминала Белый Раст охватывает уже более 40 городов Китая, а также хабы в других странах Азии и Европы.



Сформированная эффективная международная логистическая сеть позволяет обеспечивать ускоренную доставку широкой номенклатуры товаров – от автомобилей и запчастей до оборудования, инструментов и потребительских товаров.