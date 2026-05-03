Возобновлена работа поездов на пространстве Литовской железнодорожной сети.

19:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Руководство АО «Литовские железные дороги» объявило о завершении ремонтных работ на Каунасском участке и восстановлении движения поездов по железнодорожной инфраструктуре.

В связи с этим транзит поездов Калининградского направления возобновлен.

Продолжают движение следующие поезда:

№ 80 Калининград – Санкт-Петербург отправился в 16:40 (время московское) со станции Нестеров

№ 360 Калининград – Адлер отправился в 18:30 (время московское) со станции Литовской железной дороги

№ 148 Калининград – Москва отправляется в 19:50 (время московское) со станции Литовской железной дороги

№ 30 Калининград – Москва отправляется в 20:30 (время московское) с Южного вокзала Калининграда

Пассажирам всех поездов, задержанных более чем на 10 часов, начислено 4000 баллов «РЖД Бонус».

Постоянный контроль ситуации осуществлялся РЖД в тесной кооперации с МИД России и Посольством России в Литве.

Круглосуточный телефон Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила пресс-служба АО "ФПК.