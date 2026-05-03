О передвижении составов по маршруту из Калининграда

2026-05-03 09:00
В связи с происшествием на грузовом составе на Литовской железнодорожной магистрали, наблюдается задержка ряда поездов, движущихся по территории Литовской и Белорусской железных дорог:

  • № 360 Калининград – Адлер;
  • № 148 Калининград – Москва;
  • № 147 Москва – Калининград.

Максимальная продолжительность задержки достигает 8 часов.

Персонал поездных бригад предоставляет всестороннюю поддержку и помощь пассажирам, а также предлагает чайную продукцию.

Для пассажиров, которые планировали отправление на поезде № 148 из Минска, будет организован запасной состав. Он отправится из Минска в 09:49 по расписанию поезда № 148.

Для пассажиров, которые предполагали посадку на поезд № 360 на станции Смоленск, также будет организован запасной состав. Он отправится из Смоленска в 12:04 по расписанию поезда № 360.

Все изменения будут оперативно сообщаться пассажирам через СМС.

Сведения о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД и по телефону Колл-центра РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила пресс-служба АО «ФПК».

