О передвижении составов по маршруту из Калининграда

09:00

В связи с происшествием на грузовом составе на Литовской железнодорожной магистрали, наблюдается задержка ряда поездов, движущихся по территории Литовской и Белорусской железных дорог:

№ 360 Калининград – Адлер;

№ 148 Калининград – Москва;

№ 147 Москва – Калининград.

Максимальная продолжительность задержки достигает 8 часов.



Персонал поездных бригад предоставляет всестороннюю поддержку и помощь пассажирам, а также предлагает чайную продукцию.



Для пассажиров, которые планировали отправление на поезде № 148 из Минска, будет организован запасной состав. Он отправится из Минска в 09:49 по расписанию поезда № 148.



Для пассажиров, которые предполагали посадку на поезд № 360 на станции Смоленск, также будет организован запасной состав. Он отправится из Смоленска в 12:04 по расписанию поезда № 360.



Все изменения будут оперативно сообщаться пассажирам через СМС.



Сведения о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД и по телефону Колл-центра РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила пресс-служба АО «ФПК».