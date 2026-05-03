О передвижении составов по маршруту из Калининграда

В связи с происшествием на грузовом составе на Литовской железнодорожной магистрали, наблюдается задержка ряда поездов, движущихся по территории Литовской и Белорусской железных дорог:
Максимальная продолжительность задержки достигает 8 часов.
Персонал поездных бригад предоставляет всестороннюю поддержку и помощь пассажирам, а также предлагает чайную продукцию.
Для пассажиров, которые планировали отправление на поезде № 148 из Минска, будет организован запасной состав. Он отправится из Минска в 09:49 по расписанию поезда № 148.
Для пассажиров, которые предполагали посадку на поезд № 360 на станции Смоленск, также будет организован запасной состав. Он отправится из Смоленска в 12:04 по расписанию поезда № 360.
Все изменения будут оперативно сообщаться пассажирам через СМС.
Сведения о реальном движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД и по телефону Колл-центра РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила пресс-служба АО «ФПК».