2026-05-04 18:01
Проект по обновлению вокзального комплекса в Саратове осуществляется холдингом «РЖД».
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Компания «РЖД» ведет работы по модернизации вокзального комплекса в Саратове, в рамках которых планируется создание универсального транспортного узла. Это позволит объединить железнодорожный, автобусный и городской транспорт.

В рамках проекта планируется:

  • построить новое здание вокзала;
  • установить конкорс над железнодорожными путями с лифтами и эскалаторами;
  • разместить пункты проверки на входе в вокзальный комплекс.

В процессе строительства зданию вокзала будут восстановлены исторические элементы начала XX века.

Здание будет иметь три этажа общей площадью более 11 тыс. м². На первом этаже будут расположены кассовый зал, кафе, автоматические камеры хранения и санитарные комнаты. Для маленьких пассажиров будет оборудована детская игровая площадка, а на втором и третьем этажах будут залы ожидания, бизнес-зал, зал повышенной комфортности и служебные помещения. Особое внимание будет уделено созданию условий для маломобильных пассажиров.

Строительные работы уже идут: построен временный пассажирский павильон, возводится конкорс над железнодорожными путями и каркас нового здания, монтируются коммуникации.

К сентябрю текущего года планируется открыть конкорс с доступом на платформы для пассажиров, а до конца года – завершить основные строительные работы. После этого начнутся отделочные работы и установка инженерного оборудования. Весной 2027 года вокзал планируется ввести в эксплуатацию.

Также будет проведено благоустройство территории вокзального комплекса, реконструкция привокзальной площади и прилегающей городской территории с созданием парковочного пространства для личного и общественного транспорта.

