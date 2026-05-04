В апреле 2026 года с платформ и станций Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено 2,6 млн путешественников.

2026-05-04 16:30
Согласно оперативной информации, в апреле 2026 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено 2,6 млн пассажиров, что на 1,3% больше, чем в апреле 2025 года. Из них в пригородном транспорте - 2 млн (+1%), в дальнем следовании - 0,6 млн (+2,3%). Пассажирский трафик на СвЖД в апреле 2026 года достиг 666 млн пасс.-км, что на 2% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

За первые 4 месяца (с января по апрель) 2026 года со станций и вокзалов СвЖД было отправлено 9,8 млн пассажиров (-0,8%), из них в пригородном транспорте - 7,2 млн (-0,4%), в дальнем следовании - 2,6 млн (-1,9%). Общий пассажирский оборот с начала 2026 года составил 2,6 млрд пасс.-км, что на 2,3% меньше показателя за январь – апрель 2025 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

