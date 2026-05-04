С января по апрель 2026 года на Горьковской железнодорожной магистрали было перевезено более 8 миллионов тонн груза.

2026-05-04 15:27
В течение первых 4 месяцев текущего года Горьковская железная дорога обработала около 8,1 млн тонн груза. Это на 7,9% меньше, чем в соответствующем периоде 2025 года.

В этот период было загружено:

  • нефть и нефтепродукты – 3,3 млн тонн (-2,5% по сравнению с 2025 годом);
  • лесные товары – 892,5 тыс. тонн (-5,9%);
  • химические и минеральные удобрения – 701,1 тыс. тонн (-2,5%);
  • химические вещества и сода – 432,6 тыс. тонн (-5,7%);
  • черные металлы –397,2 тыс. тонн (-41,5%);
  • цемент – 340,7 тыс. тонн (-27%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 302 тыс. тонн (-17,9%);
  • строительные материалы – 256 тыс. тонн (-19,3%);
  • зерно – 204 тыс. тонн (увеличение – почти в 2,5 раза);
  • кокс – 192,7 тыс. тонн (+11,7%).

Грузооборот за период с января по апрель 2026 года составил 44,8 млрд тарифных тонно-км (-12,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 55,2 млрд тонно-км (-11,9%).

Основное воздействие на показатели погрузки, в общем, оказывает уменьшение объема представления массовых грузов из-за снижения активности в некоторых отраслях. Это привело к сокращению отправки таких позиций, как черные металлы – на 41,5%, цемент – на 27%, строительные материалы – на 19,3%, промышленное сырье и формовочные материалы – на 17,9%.

Стоит отметить, что сохраняется положительная динамика в отправке зерна нового урожая: рост – почти в 2,5 раза и кокса – на 11,7%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

