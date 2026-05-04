На главной дороге Москвы началась предупредительная кампания «Дай путь поездам!»

2026-05-04 14:51
Весь май на Московской железной дороге пройдет мероприятие под названием «Уступи дорогу поездам!». Эта акция запланирована перед началом летних школьных каникул и призвана воспитывать у детей и подростков осознанное поведение на территории железнодорожного транспорта, предотвращать травмы и отвлекать от занятий зацепингом и руфингом.

В рамках мероприятия детям и подросткам напомнят о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных объектах. Предусмотрены открытые уроки в школах и учебных заведениях, экскурсии на железнодорожные предприятия, показ профилактических видеороликов, организация образовательных событий, включая викторины, квесты, творческие конкурсы.

На местах незаконного перехода через железнодорожные пути сотрудники МЖД вместе с транспортной полицией проведут рейды, беседы о рисках и опасностях нарушения правил пребывания в зоне движения поездов. За 4 месяца 2026 года на Московской железной дороге зарегистрировано 17 случаев травматизма среди детей и подростков. Это на 3 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Московская железная дорога напоминает, что переходить пути можно только в специально предназначенных для этого местах, при пребывании на территории железнодорожного транспорта необходимо снять наушники, не использовать электронные устройства, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

