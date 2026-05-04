5 и 8 мая некоторые пригородные составы Красноярской железной дороги будут следовать по корректированному графику из-за проведения ремонтных работ.

В связи с проведением ремонтных работ, на протяжении двух дней будет изменено расписание движения пригородных поездов КрасЖД.

Таким образом, 5 и 8 мая маршрут следования поездов до станции Кача будет укорочен:

Дивногорск – Зеледеево – Красноярск (отход от станции Дивногорск – в 06:40, приезд на станцию Кача – в 8:56, отход от станции Кача в 13:44, приезд на станцию Красноярск – в 15:00);

Базаиха – Зеледеево – Камарчага (отход от станции Базаиха – в 11:58, приезд на станцию Кача – в 13:53, отход от станции Кача в 16:20, приезд на станцию Камарчага – в 19:49);

Базаиха – Зеледеево – Красноярск (отход от станции Базаиха – в 17:01, приезд на станцию Кача – в 19:07, отход от станции Кача в 20:14, приезд на станцию Красноярск – в 21:30).

В указанные дни раньше выйдут на маршруты следующие электропоезда:

на 34 минуты – Чернореченская – Зыково (отход от станции Чернореченская – в 14:51 вместо 15:25);

на 35 минут – Чернореченская – Красноярск (отход от станции Чернореченская – в 03:21 вместо 03:56);

на 38 минут – Чернореченская – Красноярск (отход от станции Чернореченская – в 06:11 вместо 06:49).

Раньше (от 3 до 19 минут) будут отправляться электропоезда Красноярск – Красная Сопка, Зыково – Красноярск-Северный, Красноярск – Зыково – Чернореченская, Дивногорск – Минино.

На 1 час позже выйдет на маршрут поезд Красноярск – Чернореченская (отход от станции Красноярск – в 16:47 вместо 15:47).

Красноярская железная дорога вместе с компанией «Краспригород» извиняются перед пассажирами за причиненные неудобства и рекомендуют проверять расписание перед каждым выездом. Это можно осуществить через бесплатный номер телефона Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.