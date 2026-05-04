С января по апрель 2026 года, более 11,7 млн пассажиров были отправлены с вокзалов и станций Горьковской железной дороги.

Согласно оперативным данным, с января по апрель 2026 года с платформ и станций Горьковской железнодорожной магистрали было отправлено более 11,7 млн пассажиров. Это на 1% больше, чем за тот же период предыдущего года, включая 2,7 млн в дальних поездках (+0,7%) и более 9 млн в пригородном транспорте (+1,1%).

За четыре месяца пассажиропоток превысил 3 млрд пасс.-км (+0,3%), включая 2,6 млрд пасс.-км (-0,1%) в дальних поездках и 436 млн пасс.-км (+2,9%) в пригородном транспорте.

В апреле 2026 года на Горьковской железной дороге было отправлено около 3,1 млн пассажиров (-0,2%), включая 707 тыс. в дальних поездках (+2,9%) и около 2,4 млн в пригородном транспорте (-1%).

Пассажиропоток в апреле составил 819 млн пасс.-км (+3%), включая 704 млн пасс.-км (+3,1%) в дальних поездках и 115 млн пасс.-км (+2,7%) в пригородном транспорте, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.