Загрузка на Северной железнодорожной магистрали в апреле нынешнего года достигла 4,4 млн тонн.

Согласно оперативным данным, в апреле 2026 года на Северной железной дороге было погружено 4,4 млн тонн груза, что на 2,3% меньше, чем в апреле предыдущего года. Грузооборот за апрель 2026 года составил 12,2 млрд тарифных тонно-км, что на 7,6% меньше, чем в апреле прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период уменьшился на 9,4% и составил 14,8 млрд тонно-км.

За период с января по апрель 2026 года было погружено около 16,8 млн тонн груза, что на 6,7% меньше, чем за тот же период предыдущего года.

По видам грузов погрузка распределилась следующим образом:

лесные грузы – 3,8 млн тонн (-7,6% к январю – апрелю 2025 года);

нефть и нефтепродукты – около 3,8 млн тонн (-14,7%);

черные металлы – 2,1 млн тонн (+7%);

руда цветная – около 1,2 млн тонн (+5,2%);

строительные грузы – около 909 тыс. тонн (+0,7%);

каменный уголь – 839 тыс. тонн (-29,3%);

химические и минеральные удобрения – 745 тыс. тонн (-8,4%);

химикаты и сода – 300 тыс. тонн (+20,1%).

Грузооборот за январь – апрель 2026 года составил 45 млрд тарифных тонно-км, что на 13,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период уменьшился на 14,1% и составил 14 млрд тонно-км.

Объемы погрузки зависят от активности в промышленности. В регионах, через которые проходит Северная магистраль, отмечено снижение погрузки лесных грузов из-за уменьшения спроса на продукцию лесопромышленного комплекса на внутреннем и внешнем рынках, снижение погрузки нефтепродуктов из-за проведения ремонтных работ на перерабатывающих заводах, каменного угля из-за снижения объемов добычи горной массы.

В связи с введением тарифных льгот для отправлений черных металлов по России и в страны СНГ, наблюдается увеличение их погрузки (+7%). Погрузка цветной руды также увеличилась (+5,2%) из-за роста спроса со стороны предприятий алюминиевой промышленности. Заметен также рост погрузки строительных грузов (+0,7%), химикатов (+20,1%). Эти виды грузов были отправлены в основном на внутренний рынок, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.