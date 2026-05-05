Корпорация «РЖД» обеспечит транспортировку Вечного огня в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Корпорация «РЖД» принимает участие в Международной акции патриотизма «Огонь памяти», которую уже несколько лет организует Общероссийский народный фронт. Это событие для многих становится напоминанием о героизме поколения победителей.

Накануне Дня Победы, части Вечного огня, зажженного на Могиле неизвестного солдата в Александровском саду, будут доставлены по железнодорожным путям России в множество городов страны и в Республику Беларусь.

Праздничное событие с передачей «Огня памяти» прошло 5 мая на Белорусском вокзале Москвы. В нем приняли участие генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, руководитель исполкома ООД «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов и другие почетные гости и лица.

«Огонь памяти» от стен Кремля на Белорусский вокзал доставил Герой России, заместитель начальника Департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель. Затем Олег Белозёров передал его руководителям московских вокзалов, откуда он отправится до пунктов назначения.

«На поездах дальнего следования частицы Вечного огня будут доставлены в 29 городов. Это города-герои, города воинской славы и трудовой доблести: Новороссийск, Керчь, Севастополь, Брянск, Орел, Курск и многие другие. По железным дорогам России «Огонь памяти» проедет более 25 тыс. км. В перевозке участвуют наш флагман – высокоскоростной «Сапсан», а также скоростные «Ласточки», «Буревестник» и другие типы подвижного состава», – заявил Олег Белозёров.

Первым поездом, на котором частица Вечного огня отправилась в путь, стала международная «Ласточка» № 719 сообщением Москва – Минск. На этом же поезде огонь будет доставлен в Можайск и Смоленск.

Перевозка частиц Вечного огня осуществляется в специальных лампах. Доступ воздуха и отвод продуктов горения строго регулируются. Это обеспечивает сохранность пламени и полную безопасность в пути.

Защиту и сопровождение частиц Вечного огня возьмут на себя руководители поездов и российские волонтеры-железнодорожники.

«Для нас, современных работников железной дороги, «Огонь памяти» – это символ Победы, символ того, что мы помним подвиг наших предшественников. Без героического труда железнодорожников во время Великой Отечественной войны Победа была бы невозможна. В 1941–1945 годах поезда везли жизнь для всей страны и смерть врагам, сегодня мы по нашим железным дорогам везем память. Пока пламя передается из рук в руки, пока мы помним – подвиг жив», – подчеркнул глава «РЖД».

Акция «Огонь памяти» с каждым годом становится все масштабнее. Для перевозки огня задействуются все виды транспорта, включая автомобильный и авиационный.

«Огонь памяти» из Александровского сада вновь отправится в разные города и страны. В этот раз он будет доставлен в 71 регион и 14 стран мира. Это не просто дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам: в этот день мы снова становимся рядом и понимаем, какую огромную цену заплатили за то, чтобы несколько поколений жили под мирным небом. С этой памятью мы поедем и в наши новые регионы – к ребятам на передовую. В Китае будем передавать «Огонь памяти» через мост на Амуре, который соединяет Россию и Китай, в Благовещенске и Хэйхэ», – сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.