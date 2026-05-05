С января по апрель 2026 года с платформ Октябрьской железнодорожной магистрали было отправлено 61 млн путешественников.

2026-05-05 12:47
Согласно свежим данным, с января по апрель 2026 года с платформ Октябрьской железной дороги было отправлено 61 млн пассажиров, что на 1,2% больше, чем за тот же период предыдущего года. Из них 54,9 млн – пассажиры пригородного сообщения (+1,6%), 6,1 млн – дальнего следования (-2%).

Общий пассажиропоток за период с января по апрель уменьшился на 0,5% и составил 6,2 млрд пасс.-км, включая в пригородном сообщении – 1,8 млрд пасс.-км (+2%), в дальнем следовании – более 4,4 млрд пасс.-км (-1,5%).

В апреле 2026 года с платформ Октябрьской железной дороги было отправлено 15,9 млн пассажиров, что на 1,2% меньше, чем в апреле 2025 года. Из них в пригородном сообщении – 14,3 млн (-1,3%), в дальнем следовании – 1,6 млн (на уровне предыдущего года).

Общий пассажиропоток в апреле 2026 года составил 1,7 млрд пасс.-км, что на 1,8% больше, чем за апрель предыдущего года. В том числе в пригородном сообщении – 483,4 млн пасс.-км (+3,2%), в дальнем следовании – 1,2 млрд пасс.-км (+1,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru.

