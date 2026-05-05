Загрузка на Железной дороге Октябрьской в период с января по апрель 2026 года достигла 31,8 млн тонн.

2026-05-05 12:35
Согласно оперативной информации, в период с января по апрель 2026 года на территории Октябрьской железной дороги было загружено 31,8 млн тонн грузов, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, включая:

  • химические и минеральные удобрения – 8,6 млн тонн (-3,8%);
  • железную и марганцевую руду – 7,8 млн тонн (-2,1%);
  • нефть и нефтепродукты – 2,8 млн тонн (-22,4%);
  • строительные материалы – 6,5 млн тонн (+4%);
  • лесоматериалы – 1 млн тонн (+14,4%);
  • цветную руду и серное сырье – 93,3 тыс. тонн (+24,3%);
  • химические вещества и соду – 274,6 тыс. тонн (+14,7%).

Тарифный грузооборот за период с января по апрель 2026 года составил 52,8 млрд тонно-км (-9,6%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 66,5 млрд тонно-км (-10,6%).

В апреле 2026 года на территории ОЖД было загружено 7,2 млн тонн грузов, что на 6,5% меньше, чем в апреле 2025 года.

Тарифный грузооборот в апреле 2026 года составил около 13,7 млрд тонно-км (-4,5%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17 млрд тонно-км (-8,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

