"Театральный экспресс" начал свое путешествие по железнодорожным путям России.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Праздничное событие, связанное с началом большого проекта по всей России «Театральный поезд», состоялось на вокзале Владивостока.

В формате видеоконференции в нем участвовали генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, председатель Всероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)», народный артист РФ Владимир Машков и руководитель Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Во Владивостоке на церемонии запуска «Театрального поезда» присутствовали заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, глава города Владивостока Константин Шестаков и другие представители власти.

«Российские железные дороги всегда были связующей нитью между людьми и городами. Мы организовали 2 маршрута: восточный – от Владивостока до Москвы и южный – от Севастополя до столицы. Но для нас это не просто логистика: это возможность подарить жителям десятков городов яркие эмоции и сделать высокое искусство доступным там, где большие гастроли – редкость», – отметил Олег Белозёров.

Стартовав 12 мая, «Театральный поезд» восточного маршрута проедет по железным дорогам более 14,3 тыс. км и сделает 23 остановки в больших и малых городах, расположенных на БАМе и Транссибе, в Сибири и на Урале, а также на севере и в Центральной России (в Хабаровске, Биробиджане, Новом Ургале, Тынде, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Братске, Северобайкальске, Красноярске, Кемерове, Томске, Новосибирске, Омске, Тюмени, Кургане, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Кирове, Костроме, Ярославле, Санкт-Петербурге). Он проведет в пути 50 дней.

Поезд, следующий по южному маршруту, начнет свое путешествие из Севастополя 27 мая. Его путь займет 35 дней. За это время он преодолеет 6,8 тыс. км и сделает 17 остановок в городах Юга и Центральной России (в Симферополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Самаре, Уфе, Ульяновске, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Рязани, Тамбове, Воронеже, Курске, Смоленске, Калуге).

30 июня оба состава прибудут на Киевский вокзал Москвы одновременно, где пройдет большой праздничный финал.

В каждом городе, где поезда сделают остановку, будет проведен двухдневный театральный фестиваль с представлениями, мастер-классами и творческими встречами.

Театральные события также запланированы на вокзалах и площадях рядом с ними: будут организованы театральные постановки, анимационные мероприятия, выставки. На восточном маршруте также будет работать вагон «Кукольный театр» для детей из семей участников СВО.

«В год 150-летия Союза театральных деятелей России и Год единства народов России, установленный Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, мы запускаем вместе с РЖД масштабный проект мирового уровня. Это 43 города, более 5 тыс. артистов, 115 театров, которые покажут более 280 спектаклей. Это соединение разных видов и жанров искусства», – рассказал Владимир Машков.

Состав восточного маршрута сформирован из вагонов парка холдинга «РЖД», а южного – компании «Гранд Сервис Экспресс».

Оба поезда оснащены современными спальными вагонами (люкс, СВ и купе), в которых есть все необходимое для комфортной поездки, вагон-ресторан и багажный вагон для декораций. Дополнительно в состав восточного маршрута включены вагон «Кукольный театр» и вагон-душ.

Стоит отметить, что каждый вагон имеет уникальное тематическое оформление. Внешний вид вагонов отражает разнообразие театрального искусства (музыкальный, драматический, детский театр и театр кукол, сценография, балет), а внутри пассажиры могут окунуться в 150-летнюю историю Союза театральных работников России.

«Я верю, что артисты получат незабываемые впечатления и увидят, насколько обширна и велика наша страна, насколько разнообразны люди, которые в ней живут, но все они являются патриотами нашей Родины, и Год единства народов России это еще раз подтверждает. Миссия культуры – объединять людей, и этот проект в прямом смысле слова объединяет всю нашу обширную страну», – подчеркнул Сергей Новиков.

Руководитель РЖД напомнил, что холдинг реализовал десятки социальных проектов, но «Театральный поезд» – особенный.

«Впервые железная дорога становится сценой, кулисами и зрительным залом», – отметил он.