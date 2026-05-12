Магистраль Горьковская станет участником события «Ночь музеев»

16:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Музейные пространства Горьковской железнодорожной магистрали будут доступны для посещения во время проведения общероссийского мероприятия «Ночь музеев». Таким образом, все желающие смогут узнать больше о прошлом этой магистрали 16 мая 2026 года.

«Горьковская железная дорога регулярно участвует в ежегодном общероссийском мероприятии «Ночь музеев». Путешествие в прошлое железнодорожного транспорта ждет жителей Нижнего Новгорода, Кирова, Казани, Ижевска и Буинска. В наших коллекциях представлены аутентичные предметы, фотографии и документы, связанные со строительством железной дороги», – заявил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Музей, который находится в Инженерном центре Горьковской магистрали в Нижнем Новгороде (ул. Гороховецкая, д. 12), будет открыт с 16:00 до 22:00. В рамках программы посетители смогут увидеть постоянную экспозицию «История развития Горьковской железной дороги», а также посмотреть исторические фотографии с воспоминаниями работников железной дороги, военные кинофильмы и детские мультфильмы о безопасности на железнодорожных путях.

Отметим, что 15 мая в 13:00 в музее планируется открытие постоянной экспозиции, посвященной истории узкоколейной железной дороги, которая играла значимую роль в развитии Нижегородской области. Среди десятков уникальных предметов будут представлены аутентичные артефакты: рельсы различных форматов, старинные костыли, фонари, таблички с вагонов, старые карты, инструменты путейцев, литература и прочее.

На открытой площадке «Паровозы России» с 09:00 до 20:00 будет открыта экспозиция «Исторический подвижной состав», где представлены аутентичные экспонаты – старинные паровозы и вагоны.

Ветка Музея истории и прогресса ГЖД в Кирове примет посетителей с 16:00 до 22:00. В программе предусмотрена экспозиция-инсталляция «Исторический багаж», где гости музея смогут ознакомиться со старыми саквояжами, чемоданами и сумками, которые использовались пассажирами прошлого века для путешествий по железной дороге. Также будет организована экскурсия по постоянной экспозиции музея с посещением кабины памятника-паровоза Эр 788-74. В дополнение к этому, в рамках программы предусмотрены квест и мастер-класс по изготовлению гипсовых паровозиков и созданию уникального браслета-послания с использованием азбуки Морзе и сургучной печати.

Ветка Музея истории и прогресса ГЖД в Ижевске будет открыта для посетителей с 16:00 до 23:00. Здесь будет проведена экскурсия о истории развития железной дороги в Удмуртии, просмотр документального фильма «Дороги Победы», а также детская программа с играми и викторинами, мастер-классами и конкурсом рисунков на асфальте.

На основе Музея трудовой и боевой славы станции Юдино краеведы и железнодорожники расскажут о истории родного края и его тесной связи с железнодорожными путями. Экскурсии будут проводиться 15 мая каждый час с 16:00 до 20:00.

Подробности о Музее истории и прогресса ГЖД можно найти на сайте в разделе «О дороге», а также на странице в социальной сети «ВК».

Приглашаем всех, кто хочет принять участие в мероприятиях, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.