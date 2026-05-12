Транспортировка контейнеров по Северной железнодорожной магистрали в период с января по апрель текущего года достигла 104,7 тыс. ДФЭ.

С января по апрель 2026 года на Северной железнодорожной магистрали было перевезено 104,7 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 7,4% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Транспортировка груженых контейнеров по всем видам сообщений за январь – апрель составила 94,2 тыс. ДФЭ (-6,1% к тому же периоду прошлого года). В них было перевезено около 1,7 млн тонн грузов (-5,3%), включая:

лесоматериалы – 39,9 тыс. ДФЭ (-13,2%);

бумагу – 28,5 тыс. ДФЭ (+1,6%);

химические и минеральные удобрения – 17 тыс. ДФЭ (-3,8%);

черные металлы – 4,8 тыс. ДФЭ (-11,4%);

химические вещества и соду – 2,3 тыс. ДФЭ (+2%).

Также в контейнерах транспортировались машины и двигатели, метизы, строительные материалы, нефтепродукты, промышленные товары и продукция, металлоконструкции, промышленные товары, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.