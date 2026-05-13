Для перевозки спортсменов, участвующих в соревнованиях в Костромской области, назначены дополнительные пригородные поезда.

17:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

17 мая будет организовано дополнительное пригородное сообщение для участников и зрителей полумарафона «Галичское Заозерье» в Костромской области. Поезда будут курсировать из Костромы в Галич и обратно без остановок по следующему графику:

поезд № 7118 Кострома-Новая – Галич с отправлением в 06:10 и прибытием в 08:10;

поезд № 7117 Галич – Кострома-Новая с отправлением в 17:30 и прибытием в 19:30.

Время отправления и прибытия согласовано с приездом утреннего московского поезда в Кострому в 05:25 и отправлением вечерней «Ласточкой» в Москву в 20:05.

Напоминаем, что между Костромой и Галичем ежедневно ходит пригородный поезд, отправляющийся из Костромы в 07:59 и прибывающий в Галич в 10:35, а также из Галича в 14:32 с прибытием в Кострому в 17:08.

Подробное расписание поездов и возможность приобрести билеты доступны в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт», телеграм-боте «Электрички РЖД». Информацию можно также найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный для всех регионов России, работает круглосуточно), сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.