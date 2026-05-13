Производятся ремонтные работы на участке Разъезд 134 км – Томаровка в Белгородском регионе.

16:26

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Юго-Восточной железной дороги прилагают все усилия для быстрого восстановления движения на участке в обычном режиме. В связи с произошедшим инцидентом отменен пригородный поезд № 6015 на маршруте Томаровка – Белгород. На движение дальнего следования это не повлияло.

Сведения о реальном движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также по телефону круглосуточной службы поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8(800) 775-00-00 (звонок из любого места России бесплатный).