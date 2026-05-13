С января по апрель текущего года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено около 140 тыс. ДФЭ контейнеров.
2026-05-1313:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по апрель 2026 года по Свердловской железнодорожной линии было транспортировано 139,9 тыс. грузовых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 16,2% меньше, чем в тот же период 2025 года. В частности, в рамках внутренних перевозок было отправлено 76,5 тыс. ДФЭ (-10,9%).
Общее число грузовых контейнеров, отправленных по всем маршрутам, достигло 102,8 тыс. ДФЭ (-17,4%), включая:
химикаты и соду – 41,2 тыс. ДФЭ (-7,9% по сравнению с январем – апрелем 2025 года);
химические и минеральные удобрения – 11,1 тыс. (-23,5%);
нефть и нефтепродукты – 8,1 тыс. (-24,4%);
лесоматериалы – 7,3 тыс. (-41%);
бумагу – 6,8 тыс. (-19%);
зерно – 5,9 тыс. (+2,3%);
цветные металлы – 4,7 тыс. (-24%);
черные металлы – 4,7 тыс. (-36,5%);
огнеупоры – 3,5 тыс. (+21,8%);
строительные материалы – 3,1 тыс. (-22,2%);
продукты питания – 2,2 тыс. (-11,4%);
метизы – 1,9 тыс. (+20,9%);
продукты перемола – 1,1 тыс. (-58,9%).
В общей сложности в контейнерах было перевезено 1,9 млн тонн грузов (-14,4%), как сообщили в отделе корпоративных связей СвЖД.
