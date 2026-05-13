С января по апрель текущего года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено около 140 тыс. ДФЭ контейнеров.

С января по апрель 2026 года по Свердловской железнодорожной линии было транспортировано 139,9 тыс. грузовых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 16,2% меньше, чем в тот же период 2025 года. В частности, в рамках внутренних перевозок было отправлено 76,5 тыс. ДФЭ (-10,9%).

Общее число грузовых контейнеров, отправленных по всем маршрутам, достигло 102,8 тыс. ДФЭ (-17,4%), включая:

химикаты и соду – 41,2 тыс. ДФЭ (-7,9% по сравнению с январем – апрелем 2025 года);

химические и минеральные удобрения – 11,1 тыс. (-23,5%);

нефть и нефтепродукты – 8,1 тыс. (-24,4%);

лесоматериалы – 7,3 тыс. (-41%);

бумагу – 6,8 тыс. (-19%);

зерно – 5,9 тыс. (+2,3%);

цветные металлы – 4,7 тыс. (-24%);

черные металлы – 4,7 тыс. (-36,5%);

огнеупоры – 3,5 тыс. (+21,8%);

строительные материалы – 3,1 тыс. (-22,2%);

продукты питания – 2,2 тыс. (-11,4%);

метизы – 1,9 тыс. (+20,9%);

продукты перемола – 1,1 тыс. (-58,9%).

В общей сложности в контейнерах было перевезено 1,9 млн тонн грузов (-14,4%), как сообщили в отделе корпоративных связей СвЖД.