На железнодорожных путях Калининграда идет предупредительная кампания «Дай путь поездам!»

На Калининградской железной дороге в преддверии летних школьных каникул проводится акция «Уступи дорогу поездам!», цель которой - предотвращение детского травматизма и профилактика занятий такими опасными видами досуга, как зацепинг и руфинг.

В мае планируются рейды, направленные на предотвращение несанкционированного пребывания подростков в зоне движения поездов, а также контроль социальных сетей на предмет наличия в них групп, пропагандирующих экстремальные увлечения среди молодежи.

В образовательных учреждениях Калининграда, Балтийска, Советска, Мамоново, Гурьевского и Гвардейского районов сотрудники железной дороги проведут уроки и беседы с учащимися о безопасности на железнодорожных путях. Такие встречи уже прошли в школах № 3 Калининграда, № 4 Черняховска и лицее № 1 Балтийска. Дополнительно, на всех станциях и пассажирских платформах размещены информационные материалы о правилах поведения на железной дороге.

Сотрудники Калининградской железной дороги призывают родителей усилить контроль за детьми и не допускать их пребывания в зоне движения поездов, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.