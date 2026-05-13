Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О трафике железнодорожного транспорта на участке между Разъездом 134 км и Томаровкой в Белгородском регионе

2026-05-13 12:14
О трафике железнодорожного транспорта на участке между Разъездом 134 км и Томаровкой в Белгородском регионе
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

13 мая в 09:24 на участке между Разъездом 134 км и Томаровкой Юго-Восточной железной дороги, согласно первоначальным данным, из-за повреждения железнодорожных путей вследствие внешнего воздействия произошел сход одного вагона пригородного поезда № 6072, следовавшего из Разумного в Томаровку.

Один из пассажиров получил травмы и был госпитализирован.

Движение поездов на данном участке временно приостановлено.

Для устранения последствий к месту происшествия направлен восстановительный поезд.

Юго-Восточная железная дорога предпринимает все необходимые действия для восстановления движения.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по телефону круглосуточной службы поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru