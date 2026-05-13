О трафике железнодорожного транспорта на участке между Разъездом 134 км и Томаровкой в Белгородском регионе

12:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

13 мая в 09:24 на участке между Разъездом 134 км и Томаровкой Юго-Восточной железной дороги, согласно первоначальным данным, из-за повреждения железнодорожных путей вследствие внешнего воздействия произошел сход одного вагона пригородного поезда № 6072, следовавшего из Разумного в Томаровку.

Один из пассажиров получил травмы и был госпитализирован.

Движение поездов на данном участке временно приостановлено.

Для устранения последствий к месту происшествия направлен восстановительный поезд.

Юго-Восточная железная дорога предпринимает все необходимые действия для восстановления движения.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по телефону круглосуточной службы поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.