В апреле 2026 года на Красноярской железной дороге наблюдался рост погрузки на 8,4%

В апреле 2026 года на Красноярской железной дороге было перевезено 6,9 млн тонн грузов, что на 8,4% больше, чем в апреле предыдущего года.

С января по апрель 2026 года общий объем перевезенных грузов составил 27,1 млн тонн, что на 2,5% меньше, чем за тот же период 2025 года.

С января по апрель на Красноярской железной дороге было перевезено:

каменного угля – 20 млн тонн (-0,7% по сравнению с январем – апрелем 2025 года);

нефти и нефтепродуктов – 2,1 млн (+3,6%);

руды цветной и серного сырья – 1,6 млн тонн (-12,8%);

руды железной и марганцевой – 536 тыс. тонн (-4,9%);

зерна – 524,2 тыс. тонн (увеличение – в 1,5 раза);

строительных грузов – 318,8 тыс. тонн (+15,1%).

Общий объем перевезенных грузов, включая перечисленные выше категории, отправленных в контейнерах, составил 820,8 тыс. тонн.

Грузооборот с января по апрель 2026 года составил 49,5 млрд тарифных тонно-км (+1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 57,6 млрд тонно-км (+0,6%).

Отметим, что зона обслуживания Красноярской железной дороги включает территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также часть Кемеровской и Иркутской областей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.