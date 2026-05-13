Участники съезда ЦИПР–2026 имеют возможность использовать сервис биометрической посадки на поезд.

2026-05-13 11:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Участвующие в событии ЦИПР–2026 получат возможность испытать новейшую технологию посадки на поезд с использованием биометрии «Мигом»: услуга доступна при посадке на поезд № 723 «Ласточка» с Восточного вокзала Москвы.

Экспериментальный проект услуги посадки на поезд с использованием биометрии осуществляется ОАО «РЖД» в партнерстве с Центром биометрических технологий на трех маршрутах, включая Москва – Нижний Новгород – Москва. Пассажирам достаточно взглянуть в камеру мобильного устройства проводника, после чего система проверит данные и разрешит вход в вагон.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заблаговременно зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Это можно сделать в одном из уполномоченных банков или с помощью выездной регистрации, после чего необходимо дать согласие на подключение услуги.

Участники конференции, которые прошли посадку на поезд с использованием биометрии, смогут получить памятные подарки от Центра биометрических технологий на стенде компании на ЦИПР-2026.

Напоминаем: РЖД проводят этап тестирования новой технологии с апреля 2026 года. Опробовать услугу могут пассажиры «Ласточек», следующих по маршрутам:

  • Москва – Иваново: поезда №№ 732, 733, 736, 738, 740;
  • Москва – Кострома: поезда №№ 741, 742, 743, 744, 745, 746;
  • Москва – Нижний Новгород: поезд № 723.

Посадка на поезд с использованием биометрии доступна сейчас на начальных пунктах маршрутов этих поездов – в Москве, Иванове и Нижнем Новгороде.

Важно: для гарантированной посадки в поезд на период тестирования услуги пассажир должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, данные которого были использованы при покупке билета.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

