В течение первых четырёх месяцев этого года на железнодорожных путях Челябинской области зарегистрировано 4 инцидента.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2026 года в Челябинской области 4 человека получили травмы от столкновения с подвижным составом, из которых 3 случая закончились летально. В тот же период 2025 года от столкновения с подвижным составом погибли 2 человека.

В общей сложности за 4 месяца на Южно-Уральской магистрали 8 человек получили травмы от столкновения с подвижным составом, из которых 6 случаев закончились смертельно. Инциденты произошли в Челябинской, Курганской, Оренбургской и Северо-Казахстанской областях. В тот же период 2025 года от столкновения с подвижным составом и поражения электрическим током погибли 9 человек.

Исследования инцидентов с участием людей показывают, что основные причины - нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах, игнорирование пешеходных переходов и мостов, а также нахождение в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне или в состоянии алкогольного опьянения.

Для предотвращения инцидентов ЮУЖД осуществляет строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, проводит ремонт пешеходных мостов, обновляет пешеходные настилы и системы освещения на станциях, устанавливает предупреждающие плакаты и знаки безопасности.

Регулярно проводится мониторинг мест несанкционированных переходов через пути, где получают травмы люди. В дальнейшем на этих участках железнодорожники увеличивают количество совместных с транспортной полицией профилактических рейдов, в ходе которых нарушителям разъясняют требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов.

Железнодорожный транспорт представляет собой объект с повышенной степенью риска. ЮУЖД напоминает о необходимости пересекать пути только в специально предназначенных для этого местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Строго запрещено ходить по путям, прыгать на ступеньки движущегося поезда, перелазить через соединительные устройства между вагонами, взбираться на крыши вагонов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.